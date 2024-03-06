Пожар на Шагонарской ТЭЦ расследуют по статье о халатности

Пострадали 18 сотрудников смены, еще троих ищут

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туве по факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На место происшествия выехали следователь и криминалисты, они уточняют число пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ случился пожар.

"Пожар и сильное задымление произошло в здании котельной в города Шагонар Улуг-Хемского района. Пожар уже локализован на 50 кв. м", - заявили ранее в региональном МЧС. По данным правительства региона, все четыре котла не пострадали, но из-за аварии было отключено центральное отопление.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что на момент аварии на станции работал 21 человек. Пострадали 18, еще трех сотрудников продолжают искать. Пострадавших должны были отправить в больницы в Кызыл. По данным Ховалыга, шестеро находятся в тяжелом состоянии, еще девять - в средней степени тяжести.