Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В ГД собрали более 400 законодательных предложений по реализации послания Путина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа в Госдуме по реализации послания президента РФ Владимира Путина уже собрала более 400 предложений по законопроектам, сообщил первый зампред нижней палаты парламента, руководитель этой группы Александр Жуков.

"В рабочую группу поступило более 400 предложений от фракций, комитетов и комиссий Госдумы по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации. Они затрагивают все тезисы послания", - сказал Жуков журналистам в среду.

Он сообщил, что в рабочей группе уже приступили к их анализу и систематизации.

"В самое ближайшее время эта работа будет выполнена, и группа соберется, чтобы рассмотреть проект плана", - отметил Жуков.

Александр Жуков Госдума Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });