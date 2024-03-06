В ГД собрали более 400 законодательных предложений по реализации послания Путина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа в Госдуме по реализации послания президента РФ Владимира Путина уже собрала более 400 предложений по законопроектам, сообщил первый зампред нижней палаты парламента, руководитель этой группы Александр Жуков.

"В рабочую группу поступило более 400 предложений от фракций, комитетов и комиссий Госдумы по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации. Они затрагивают все тезисы послания", - сказал Жуков журналистам в среду.

Он сообщил, что в рабочей группе уже приступили к их анализу и систематизации.

"В самое ближайшее время эта работа будет выполнена, и группа соберется, чтобы рассмотреть проект плана", - отметил Жуков.