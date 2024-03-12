В Госдуме утвердили план реализации послания президента

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа Госдумы на заседании во вторник утвердила план реализации послания президента от 29 февраля 2024 года; большой раздел в нем посвящен налоговому законодательству, заявил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Всего проект плана содержит 76 пунктов, из них четыре пункта практически выполнены", - сказал Жуков на заседании.

По его словам, 33 законопроекта из плана приняты в первом чтении, 15 внесены в Госдуму и по ним имеется поддержка правительства, а также 24 законодательные инициативы должны быть разработаны и внесены.

Особое внимание в плане реализации отводится социальным вопросам, дальнейшей поддержке участников СВО, защите экономического суверенитета нашей страны, развитию бизнеса, поддержке регионов, отметил Жуков.

Он обратил внимание на два больших раздела плана. Это в первую очередь, "внесение изменений по совершенствованию налогового законодательства - здесь предстоит большая комплексная работа".

Первый вице-спикер отметил, что многие из более 400 поступивших предложений посвящены именно налогам, но касаются отдельных позиций, вместе с тем предстоит большая комплексная работа, по реформированию Налогового кодекса, и здесь важнейшую роль должно играть правительство и, безусловно, Госдума и в первую очередь, комитет по бюджету и налогам.

Второй раздел касается поправок в бюджеты, как текущего года, так и последующих годов.

"В целом такого количества предложений по реализации послания как в этом году у нас еще ни разу не было. Всего поступило более 400 предложений. Это, видимо, связано с тем, что само послание было насыщено огромным количеством предложений и решений", - сказал Жуков.

Он также информировал, что практически на 100% выполнено предыдущее послание президента, озвученное в 2023 году: из 79 пунктов плана реализации послания выполнено 74.

Так, был принят целый ряд важнейших законов, направленных на интеграцию новых российских регионов, предоставление социальных гарантий участникам СВО и членам их семей, поддержку российской экономики и промышленности, принят социально значимый закон, который предусматривает повышение МРОТ, отметил Жуков.