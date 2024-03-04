Объявленные Путиным новые нацпроекты начнут реализовываться с 2025 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новые национальные проекты, названные президентом Владимиром Путиным в послании, начнут реализовываться с 1 января 2025 года, за исключением нацпроекта "Молодежь России", реализацию которого планируется начать уже в 2024 году, сообщила журналистам на ВДНХ вице-премьер Татьяна Голикова.

"Все планы (по реализации новых нацпроектов - ИФ) с 1 января 2025 года, за исключением одного нацпроекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году, потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения, принимаемым нами сейчас и находящийся в высокой степени готовности, новой стратегии развития молодежной политики", - сказала она.

По ее словам, нацпроекты, которые сейчас реализуются, будут подстраиваться под новые приоритеты, которые были объявлены президентом в послании.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов ("Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь").