МИД потребовал от посла США прекратить содействие нежелательным НКО

Посол США в РФ Линн Трейси Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД и вручили ноту с требованием прекратить содействие деятельности объявленным ранее нежелательными для России трех американских некоммерческих организаций, сообщили на Смоленской площади.

"7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования"), реализующих при поддержке посольства программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов", - говорится в сообщении.

"Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО, которая в случае продолжения будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, а также удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей", - сообщил МИД.

Попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, "будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства, предупредило внешнеполитическое ведомство.