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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Памфилова отметила беспрецедентно низкое число жалоб на нарушения на выборах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на беспрецедентно низкое количество жалоб на реальные нарушения на выборах, а также обратила внимание на "профессиональных жалобщиков", действующих из-за рубежа.

"У нас в этом году, действительно, я бы сказал, беспрецедентно малое количество обращений, связанных действительно с какими-то реальными нарушениями. Я даже не могу выделить регионы, практически ровно (распределение - ИФ). А из 24-х регионов вообще ни одного не было сообщения", - сказала Памфилова на заседании в ЦИК, выступая с докладом о готовности избирательной системы к выборам.

Всего с 7 декабря 2023 года в информационный центр комиссии поступило около 140 тысяч звонков.

"То есть люди активно интересуются. Более 80 тыс. случаев - это просто людям нужна информация. Свыше 92% из всех обращений носило именно информационный характер, содержали запросы на разъяснения. Всего 0,4% от всех сообщений содержали информацию о возможных нарушениях", - отметила Памфилова.

Работа информационного центра ЦИК завершится в 16:45 по Москве 22 марта, уточнила она.

С начала избирательной кампании в ЦИК поступило 9 591 обращение, из которых 1 357 содержат сведения о возможных нарушениях.

"Мы провели анализ, и когда тщательно проверили эти 1 357 обращений, выявили, что 351 из них - это реальные сведения о возможных нарушениях, которые сейчас очень тщательно проверяются. Сколько из них действительно какие-то нарушения, мы обязательно расскажем в конце кампании по итогам проверки", - пообещала Памфилова.

По некоторым сигналам были приняты "оперативные меры". "Мы старались максимально профилактировать, не допустить вольные или не вольные какие-то нарушения. Для этого создана вся эта система контроля, прозрачности, обучения, новые цифровые сервисы, применение новых технологий, исключающих человеческий фактор и так далее", - сказала глава ЦИК.

Говоря об остальных письменных обращениях, Памфилова сообщила, что многие из них были однотипными от "профессиональных жалобщиков".

"Раньше было так: с Запада инструктируют, а они здесь в стране это осуществляют. А сейчас мы установили, что они ничего нового не придумали. Они сейчас уже сами все на Западе, там их инструктируют, оттуда они пишут нам в электронном виде. То есть такая цепочка, отработан шаблон. Огромное количество фейковых обращений для того, чтобы создать картину огромного количества жалоб, а мы обязаны по закону им все отвечать, они потом обжалуют", - сказала Памфилова.

"Это технология - загнать членов комиссии, затянуть в водоворот, такой бюрократический, бессмысленный омут. Бессмысленной работы, которая будет отнимать время вместо того, чтобы заниматься избирателями и выборами. Мы тоже с этим научились справляться", - сказала Памфилова.

Существует также "технология фальсификации обращений", когда их присылают от имени реальных, но ничего не подозревающих людей, добавила она.

"Мы это все собрали и передали в правоохранительные органы", - сказал Памфилова.

Запад Центризбирком Элла Памфилова
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