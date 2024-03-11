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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Свыше 47 тысяч граждан России подали заявления для голосования на президентских выборах на зарубежных избирательных участках через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На зарубежных участках подали заявления свыше 47 тыс. (человек - ИФ). Никогда такого не было", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданам России проголосовать на любом выбранном им участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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