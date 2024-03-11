ВЦИОМ прогнозирует, что Путин может набрать 82% голосов на выборах президента

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Действующий глава российского государства Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих президентских выборах, свидетельствуют данные электорального расчета ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра.

Согласно электоральному расчету, голоса между другими кандидатами могут распределиться следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди") набирают по 6% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5%.

Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России составляет 71%, отмечают социологи.

Актуальный электоральный расчет проведен 6 марта 2024 года на основе данных всероссийского телефонного опроса, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.