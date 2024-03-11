На субсидии льготникам для покупки оборудования для газификации направят еще 1 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит из федерального бюджета в 2024 году 1 млрд рублей на субсидии льготным категориям граждан для приобретения оборудования для газификации, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат 57 регионов, сообщает сайт правительства. Участники программы получат из этих средств субсидию на покупку оборудования и оплату работ по подключению своих домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.

Эту поддержку получают участники СВО и члены их семей, ветераны ВОВ, многодетные родители, граждане с невысокими доходами.

В 2023 году за счет адресных выплат были подключены свыше 12 тысяч домовладений.

Мишустин также отметил, что общее количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1,1 млн, из них 900 тысяч - уже полностью выполнены. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тыс. частных домов, что значительно улучшило качество жизни людей. Теперь сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов, напомнил премьер-министр..

"Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения", - подчеркнул он.