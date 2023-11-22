Путин поручил субсидировать догазификацию участникам СВО и инвалидам I группы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Финансовая поддержка подключения к сетевому газу домохозяйств граждан в газифицированных населенных пунктах (догазификация) будет распространена на участников СВО и членов их семей, а также на инвалидов I группы, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Президент рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить субсидии на догазификацию в размере не менее 100 тыс. рублей участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Правительству РФ поручено обеспечить предоставление субъектам соответствующих межбюджетных трансфертов. Также необходимо обеспечить проведение регулярного мониторинга эффективности этих мер господдержки и при необходимости принять дополнительные меры по увеличению числа газифицированных домохозяйств, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Срок доклада по этим вопросам - до 15 января 2024 года. Далее регионы отчитываются по своим вопросам ежегодно, правительство - два раза в год.

В 2021 году в масштабах всей страны стартовала программа социальной газификации (догазификация). "Её цель - чтобы природный газ дошёл до каждого дома в посёлке, в городе, где проложен магистральный газопровод. По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств. В прошлом году мы договорились сделать программу бессрочной. Более того, расширили её на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ", - говорил глава государства на форуме в октябре текущего года.

В 2022 году на РЭН Путин предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов - выделить субсидии в размере до 100 тысяч рублей. По словам президента, "такой возможностью воспользовались около 52 тысяч граждан, имеющих льготы, - это в том числе многодетные семьи и малоимущие люди".

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно: внести в этот перечень и участников специальной военной операции, и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", - объявил Путин на РЭН-2023.