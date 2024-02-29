Хуснуллин назвал необходимой ревизию СНТ ради их газификации

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Чтобы понять объем газификации садоводческих товариществ необходимо провести их подсчет с муниципалитетами, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Нужно посчитать, сколько у нас по районам дач, не обеспеченных (газом - ИФ), в разных регионах по-разному. Мы сейчас посчитаем с муниципалитетами и поймем, сколько домовладений будет обеспечено газом", - сказал он и напомнил, что в предыдущие годы газ был подведен к 400-500 тыс. домовладений.

"Сколько нам дадут в плюс еще дачные поселки - пока не знаю", - уточнил вице-премьер.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации на СНТ.

Ранее условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории СНТ, а внутри товариществ их участники должны были сами проводить сети до своих участков.

"Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно - расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ", - сказал президент.

Он напомнил, что благодаря программе газ уже подведен бесплатно к границам 1,1 млн участков, и прием заявок продолжается.