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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Титов предложил декриминализовать картельные сговоры на товарных рынках

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных ранках.

"Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции). А именно - отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности", - сказал он журналистам.

Бизнес-омбудсмен убежден, что уголовные санкции за данный вид правонарушений избыточны - картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями.

"По статистике ФАС, 95% всех выявляемых картелей - это сговоры на торгах. И лишь остальные 5% - сговоры на товарных рынках. Картели на товарных рынках - это экономическое правонарушение, которое, в отличие от сговора на торгах, не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества. Стоимость на товарных рынках, за исключением социально значимых товаров, достаточно эффективно регулируется самим рынком", - пояснил Титов.

Также уполномоченный отметил, что в настоящее время суды и антимонопольный орган произвольно трактуют понятие дохода для применения статьи 178 УК РФ. В связи с этим он предложил дополнить статью 178 УК РФ примечанием, согласно которому, "доходом признается излишний доход, полученный лицом-участником противоправных действий, предусмотренных настоящей статьей, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей".

Бизнес-омбудсмен также отметил, что ознакомился с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

"Предложения обширные и комплексные, во многом повторяющие те острые вопросы, которые мы ставим в докладах президенту. Рад, что они станут темой обсуждения на высоком уровне", - резюмировал Титов.

Борис Титов ФАС
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