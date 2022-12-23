ФАС оштрафовала участников "дорожного картеля" в Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ГУП РО "Ростовавтодор" и ООО "Строитель" на 228,791 млн рублей за заключение и реализацию антиконкурентного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области и Республики Калмыкия в 2017-2020 годах. Торги проходили, в том числе, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма заключенных госконтрактов составила 1,948 млрд рублей.

Ранее ФАС признала "Ростовавтодор" и "Строитель" нарушившими антимонопольное законодательство. По оценке службы, антиконкурентное соглашение компаний ограничило конкуренцию в 53 закупочных процедурах.

"Ростовавтодор" - один из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства в Ростовской области. Предприятие принадлежит правительству региона. По итогам 2021 года ГУП сократило чистую прибыль в 3,7 раза, до 18,427 млн рублей, выручку - в 4,2 раза, до 43,08 млн рублей.

ООО "Строитель" зарегистрировано в Калмыкии в августе 2006 года. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам 2021 года предприятие сократило чистую прибыль в 3 раза - до 2,82 млн рублей, выручку - в 1,3 раза, до 480,488 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала компании принадлежат Александру Богданову.