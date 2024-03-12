Беспилотник сбит силами ПВО в одном из районов Брянской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 марта семь российских регионов были атакованы украинскими БПЛА. Дроны были сбиты в Московской, Курской, Воронежской, Тульской областях. В Белгородском районе без электроснабжения остались семь сел. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект ТЭК, в Орловской области - нефтебазу.