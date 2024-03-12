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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Объект ТЭК атакован беспилотниками в Кстовской промзоне в Нижегородской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Объект топливно-энергетического комплекса атакован дронами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 марта атаке беспилотников подверглись шесть российских регионов. Дроны были сбиты в Московской, Курской, Тульской, Воронежской областях. В Белгородском районе без электроснабжения остались 7 сел. В Орловской области дрон атаковал нефтебазу.

Глеб Никитин Нижегородская область
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