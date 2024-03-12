Беспилотник сбит силами ПВО над Воронежем

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Воронежем, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей не вводился", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта атаке беспилотников подверглись пять российских регионов. Дроны были сбиты в Московской, Курской, Тульской областях. В Белгородском районе без электроснабжения остались 7 сел. В Орловской области дрон атаковал нефтебазу.