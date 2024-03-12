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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Белгородский губернатор сообщил о четырех сбитых БПЛА в регионе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Борисовском районе система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram.

По его данным, в поселке Борисовка выбиты окна в частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор, в другом - поврежден сарай.

Около 7 часов утра Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области. Над областным центром, по его данным, были сбиты пять воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков ПВО Борисовский район Белгородская область
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