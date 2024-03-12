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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

В Орле потушили пожар на объекте ТЭК после атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Орле потушили пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, который начался после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Клычков и назвал оставшееся задымление результатом работы пожарных служб.

"Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал он в Telegram.

Ранним утром Клычков сообщил, что в областном центре на территорию предприятия ТЭК упал БПЛА. Из двух многоэтажных домов рядом с местом падения дрона эвакуировали 17 человек.

Андрей Клычков Орел Орловская область
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