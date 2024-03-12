Около 20 человек эвакуированы из домов около места падения украинского БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Жильцов многоэтажных домов, расположенных вблизи места падения украинского беспилотника, эвакуировали в Орле, сообщил мэр города Юрий Парахин.

"В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием. Сейчас возле МКД ведется дежурство в том числе сотрудников администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации ещё кого-либо. Всем жильцам предложена наша помощь", - написал Парахин в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил об атаке беспилотником нефтебазы в Орле.