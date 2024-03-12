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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:53

В Орле пожар на нефтебазе после удара БПЛА хотят локализовать на площади в 100 кв. м

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Орле продолжают тушить пожар на нефтебазе, который начался после удара беспилотника, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на управление МЧС по региону.

"На объекте работают специальные службы в целях локализации пожара на площади в 100 кв. м. В тушении задействовано свыше 60 человек, 14 единиц основной техники, 4 высотных механизма и пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Ранним утром губернатор Андрей Клычков сообщил, что в областном центре упал БПЛА, это затронуло объект топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет. Из двух многоэтажных домов рядом с местом падения дрона эвакуировали 17 человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Андрей Клычков МЧС Орел Орловская область
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