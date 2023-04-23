Премьер утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета кабмина в Думе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося в марте ежегодного отчета правительства в Госдуме, сообщается на сайте кабинета министров.

Так, согласно сообщению, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок - до 17 мая.

Для повышения доступности социальных объектов в сельской местности Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено до 1 сентября проанализировать маршруты общественного транспорта на селе и представить предложения по их развитию. До 1 октября необходимо доложить в правительство о мерах поддержки (льготы, субсидии, компенсации) пригородного и междугороднего транспорта при открытии автобусных маршрутов в сельских населенных пунктах.

Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по реализации мероприятий по повышению привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам, отмечается в сообщении.

Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении. Эти же министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками. О результатах нужно доложить в правительство до 1 октября.

Мишустин представил парламентариям отчет о результатах работы правительства за 2022 год 23 марта.