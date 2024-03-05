Союзники призвали Берлин ужесточить контроль над секретной информацией

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ряд союзников Германии требуют от властей ФРГ уделить больше внимание обеспечению сохранности конфиденциальной информации после того, как в СМИ появилась запись разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Некоторые союзники Германии настоятельно рекомендуют Берлину усилить контроль над секретными данными после того, как Россия обнародовала конфиденциальные разговоры о помощи Украине, заявили люди, знакомые с ходом бесед", - информирует агентство.

По данным агентства, официальные лица НАТО выражали беспокойство "небрежным отношением к обеспечению секретности операций" немецкими военными, включая использование коммерческого нешифрованного приложения Webex.

"Один заявил, что такие халатные меры безопасности - непрофессионализм, подобное поведение можно ожидать от людей, кто никогда не проводил брифинги в сфере безопасности, но не от армейских офицеров. Другой отметил, что не удивлен промахом со стороны Германии, а третий пояснил, что утечка, вероятно, приведет к повсеместному ужесточению мер безопасности, особенно в ФРГ", - отмечает Bloomberg.

Неназванный представитель властей ФРГ пояснил агентству, что в будущем для снижения рисков многие встречи будут проходить не дистанционно, а с глазу на глаз.

Ранее в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту. "Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - заявила 1 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, "попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины".

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уверял, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту является попыткой посеять раздор. Позднее он заявил, что утечка произошла не из-за взлома систем связи, а из-за ошибки одного из офицеров, нарушившего протокол безопасности.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отверг возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, уточнив, что этот вариант для него неприемлем, если для управления ракетами нужна будет помощь немецких военных.