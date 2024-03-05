В ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговора

Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту произошло не вследствие взлома телекоммуникационных систем.

"Разговор удалось записать, потому что произошел индивидуальный случай неправильного использования аппаратуры. Не все участники беседы подключились по защищенному соединению. К утечке данных привело то, что один из участников подсоединился не через закрытый канал связи", - приводит издание Die Zeit объяснения министра на пресс-конференции.

Он заверил, что немецкие системы связи взломаны не были. "Российский шпион не подключался к конференции, которая проходила через приложение Webex", - сказал Писториус.

Министр добавил, что IT-cпециалисты займутся проверкой используемых в переговорах устройств, вместе с тем надзорные органы проведут предварительное дисциплинарное расследование в отношении участников разговора.

Ранее в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту. "Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - заявила 1 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, "попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины".

В воскресенье издание The Wall Street Journal сообщало, что высокопоставленные немецкие официальные лица подтвердили подлинность записи. В свою очередь Писториус уверял, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту является попыткой посеять раздор.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отверг возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, уточнив, что этот вариант для него неприемлем, если для управления ракетами нужна будет помощь немецких военных.