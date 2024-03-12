Посол РФ подтвердил планы Москвы открыть избирательные участки в Приднестровье

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский МИД и Центризбирком решили открыть несколько избирательных участков для выборов президента России в Приднестровье, несмотря на протест Кишинева, подтвердил российский посол в Молдавии Олег Васнецов.

"Огромное количество обращений поступило в ЦИК РФ, в МИД РФ, в посольство с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. ЦИК и МИД приняли такое решение, и совместно с администрацией Приднестровья будет открыто несколько участков. Конечно, не в таком количестве, как это было в минувшие годы", - заявил он журналистам после того, как его вызвали в МИД Молдавии.

Он рассказал, что в министерстве ему выразили "недовольство и протест по этим действиям", и добавил, что что "право голоса не может быть ограничено ни в одной стране, так как этот факт записан в Конституции и других нормативных актах".

"Олега Васнецова вызвали в МИД для вручения ноты протеста. Государство Республика Молдова требует уважения, и, по сути, это означает уважение к гражданам нашей страны. Мы не допустим нарушений на территории, подконтрольной конституционным властям", - сказал журналистам премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Васнецов призвал российских граждан, проживающих на территории Молдавии, принять участие в голосовании, которое пройдет на избирательном участке в консульском отделе посольства в центре Кишинева. По его словам, в стране находится около четверти миллиона россиян.

"Основная задача любого диппредставительства - это содействовать защите законных прав и интересов своих граждан", - подчеркнул российский посол.

11 марта приднестровские СМИ сообщили, что 17 марта в Приднестровье должны открыть шесть избирательных участков, на которых с 8:00 до 20:00 часов можно будет проголосовать на выборах президента России. В частности, по сообщениям СМИ, три избирательных участка планируется оборудовать в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

Ранее власти Молдавии ответили отказом на запрос МИД России об открытии избирательных участков в Приднестровье, разрешив открытие только одного избирательного участка в посольстве России в Кишиневе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил тогда, что Кишинев не дал разрешение на открытие избирательных участков, так как "не контролирует эту территорию и не может обеспечить надлежащие условия и безопасность".

Предыдущие выборы президента прошли в марте 2018 года. Тогда Кишинев также не дал разрешения на открытии участков на левом берегу Днестра. Несмотря на это, в Молдове открыли 27 избирательных участков, 24 из которых - на территории Приднестровья. На них проголосовало более 74 тысяч граждан России. На выборах в Госдуму России, которые проходили в 2021 году, в Молдавии открыли 30 избирательных участков, из которых 27 - в Приднестровье. Тогда в Приднестровье проголосовали около 57 тысяч избирателей.