В Приднестровье планируют открыть участки к выборам в РФ без разрешения Молдавии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье, 17 марта собираются открыть шесть избирательных участков, на которых с 08:00 до 20:00 можно будет проголосовать на выборах президента РФ, сообщают приднестровские СМИ.

В частности, по сообщениям СМИ, три избирательных участка планируется оборудовать в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Чтобы проголосовать, надо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства РФ. Проголосовать разрешат и по просроченному загранпаспорту.

Ранее председатель парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР.

Глава молдавского МИД Михай Попшой предупредил, что Кишинев "примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии". Он заявил, что Кишинев не дал разрешение на открытие избирательных участков в приднестровском регионе, так как не контролирует эту территорию и не может обеспечить надлежащие условия и безопасность.

После этого посольство РФ в Кишиневе объявило, что российские граждане, проживающие или временно находящиеся в Республике Молдова, могут проголосовать только на избирательном участке, расположенном в консульском отделе посольства в центре Кишинева. На сайте посольства нет сообщения об открытии избирательных участков в приднестровском регионе.

Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда Кишинев также не разрешил открыть участки на левом берегу Днестра. Несмотря на это, в Молдове открыли 27 избирательных участков, 24 из которых - на территории Приднестровья. На них проголосовали более 74 тыс. граждан России, из которых более 95% - за Владимира Путина. На выборах в Госдуму России, которые проходили в 2021 году, в Молдове открыли 30 избирательных участков, из которых 27 - в Приднестровье. Тогда в Приднестровье проголосовали около 57 тыс. избирателей.

При этом в прежние годы в посольстве РФ в Молдавии работало гораздо больше дипломатов, которые выезжали на левый берег Днестра для организации избирательных участков. В августе 2023 года по решению МИД Молдавии количество дипломатов было сокращено до 10 дипломатов и не более 15 технических сотрудников. Тогда из Кишинева уехали 22 дипломата и 23 технических работника, должности которых были сокращены.