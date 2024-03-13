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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Губкинский городской округ Белгородской области атакован тремя БПЛА

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке трех БПЛА на Губкинский городской округ, никто не пострадал.

"Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью 3 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Глава региона уточнил, что первый украинский дрон упал в селе Богословка, в частном секторе, повреждена линия газоснабжения. Второй беспилотник упал вне населенного пункта, в районе села Богословка, ведутся поиски обломков.

"Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - проинформировал губернатор.

Губкинский городской округ Вячеслав Гладков Белгородская область
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