Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после падения дронов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены", - сказал Голубев.

"Последствия уточняются", - отметил он.

Как сообщалось, утром в среду дежурные системы радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотника на подлете к Новошахтинску.

Также сообщалось, что в июне 2022 года НЗНП уже был атакован беспилотниками. Тогда в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области "Интерфаксу" сообщали, что утром 22 июня на заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м. Позже МЧС информировало, что горела вакуумная установка. Сам завод уточнял, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам. В августе 2022 года министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил "Интерфаксу", что завод возобновил работу в полном объеме.

В мае 2023 года на территории предприятия взорвался беспилотник. По данным Голубева, огонь, возникший в результате взрыва, был сразу потушен. Сооружениям был нанесен незначительный ущерб. После инцидента завод продолжил работать в штатном режиме.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП) проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году на предприятии было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году на Новошахтинский НПЗ было поставлено более 5 млн тонн нефти.

Согласно отчетности предприятия за 2022 год, единственным владельцем НЗНП является ООО "Юг энерго". По данным ЕГРЮЛ, 93% ООО "Юг энерго" владеет одноименное АО, еще 7% находится на балансе НЗНП. Данные о владельцах АО "Юг энерго" не раскрываются.

"НЗНП Инжиниринг" - генеральный подрядчик по строительству новых объектов в рамках инвестиционной программы АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".