Апелляция на отказ передать другому суду дело о заводах ЧЭМК отложена на 27 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 13 марта отложил заседание по апелляционной жалобе АО "Компания Эталон", одного из ответчиков по делу о передаче государству трех заводов группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), на решение нижестоящего суда об отказе в передаче дела на рассмотрение другого суда.

"Дата и время судебного заседания - 27 марта 2024 года", - говорится в картотеке арбитражных дел.

"Компания Эталон", через которую основатель промгруппы ЧЭМК Юрий Антипов и его жена Людмила владеют ее активами, 5 марта подала жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 февраля, которым было отказано удовлетворить ходатайство о передаче дела на рассмотрение другого суда.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По иску суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех этих заводов.

В рамках разбирательства ответчики подали ряд заявлений и жалоб в Арбитражный суд Свердловской области. Так, "Кузнецкие ферросплавы" 5 марта подали заявление об отмене обеспечительных мер. Аналогичное заявление подал 7 марта С.Тарасов (инициалы в картотеке суда не расшифрованы). 11 марта суд отказал в отмене обеспечительных мер. Также ходатайства об отмене обеспечительных мер подали ЧЭМК и "Серовский завод ферросплавов". Решений суда о дате их рассмотрения в карточке дела нет.

Кроме того, апелляционные жалобы в Арбитражный суд Свердловской области подали Антиповы и "Компания Эталон", их суть не уточняется. Решения об их принятии либо отказе судом пока не приняты.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.