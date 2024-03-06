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Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Основатель промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) Юрий Антипов и его жена Людмила подали апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству трех заводов группы.

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В картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционная жалоба подана Антиповыми 5 марта. Подробности не приводятся.

Также 5 марта в суд поступили ходатайства от АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" (входят в группу ЧЭМК) об отмене обеспечительных мер.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Антиповым и фирме, через которую они владеют активами группы ЧЭМК, об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В рамках рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

ЧЭМК Генпрокуратура Юрий Антипов Людмила Антипова
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