Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В Москве минимальная цена аренды комнаты составляет 12 тысяч рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самым дешевым арендным жильем в Москве стала комната за 12 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"Она расположена в двухкомнатной квартире на третьем этаже панельной пятиэтажки на 9-й Парковой улице, в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Общая площадь квартиры 45 кв. м, кухни - 6 кв. м, сдаваемой комнаты - 15 кв. м. В квартире проживает собственница, и комнату она сдает только одной женщине", - написали эксперты.

Предложение отдельного жилья значительно дороже.

Минимальная стоимость отдельной жилплощади составляет 30 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять малогабаритную квартиру-студию площадью 23 кв. м на третьем этаже пятиэтажного панельного дома на Химкинском бульваре в Южном Тушине. Полноценную однушку можно снять уже за 34 тысячи рублей. Это квартира площадью 36 кв. м с кухней 6 кв. м в районе Коньково на юго-западе города на улице Островитянова.

Низкобюджетная двушка в старой Москве стоит 40 тысяч рублей в месяц. Это квартира с изолированными комнатами общей площадью 32 кв. м и кухней 9 кв. м на восьмом этаже 17-этажного панельного дома на Митинской улице. Трешка с самой низкой арендной ставкой - 50 тысяч рублей - располагается на 5-м этаже 16-этажного панельного дома на улице Генерала Тюленева, в районе Теплый Стан. Общий метраж квартиры 63 квадрата, габариты кухни 8 кв. м.

В исследовании отмечается, что жилье всех форматов представлено на рынке аренды неравномерно. Так на комнаты в объем объеме сдаваемого жилья приходится только 9,1% предложения. Самая большая доля экспозиции- 36,5% - у двушек, за ними 1-комнатные с 30,1%, далее многокомнатные с 24,3%.

Измайлово Инком-Недвижимость Химки Теплый Стан Северное Измайлово Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге арестованы трое подозреваемых участников "Русского добровольческого корпуса"

На Запорожской АЭС сообщили об обстреле критической инфраструктуры станции

В ЦБ при жесткой ДКП не видят острой необходимости в продлении указа о валютной выручке

Военная операция на Украине

В Белгороде при обстреле один человек погиб и трое были ранены

В Петербурге задержаны члены "Русского добровольческого корпуса", планировавшие теракты

Силы ПВО перехватили за ночь 14 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Росавиация сообщила об одном погибшем при крушении вертолета на Колыме

Вертолет Ми-8 с рабочими разбился в Магаданской области, два человека погибли

Путин призвал россиян "твердо заявить о своей воле" на выборах президента

Что произошло за день: среда, 13 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });