В Москве минимальная цена аренды комнаты составляет 12 тысяч рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самым дешевым арендным жильем в Москве стала комната за 12 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"Она расположена в двухкомнатной квартире на третьем этаже панельной пятиэтажки на 9-й Парковой улице, в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Общая площадь квартиры 45 кв. м, кухни - 6 кв. м, сдаваемой комнаты - 15 кв. м. В квартире проживает собственница, и комнату она сдает только одной женщине", - написали эксперты.

Предложение отдельного жилья значительно дороже.

Минимальная стоимость отдельной жилплощади составляет 30 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять малогабаритную квартиру-студию площадью 23 кв. м на третьем этаже пятиэтажного панельного дома на Химкинском бульваре в Южном Тушине. Полноценную однушку можно снять уже за 34 тысячи рублей. Это квартира площадью 36 кв. м с кухней 6 кв. м в районе Коньково на юго-западе города на улице Островитянова.

Низкобюджетная двушка в старой Москве стоит 40 тысяч рублей в месяц. Это квартира с изолированными комнатами общей площадью 32 кв. м и кухней 9 кв. м на восьмом этаже 17-этажного панельного дома на Митинской улице. Трешка с самой низкой арендной ставкой - 50 тысяч рублей - располагается на 5-м этаже 16-этажного панельного дома на улице Генерала Тюленева, в районе Теплый Стан. Общий метраж квартиры 63 квадрата, габариты кухни 8 кв. м.

В исследовании отмечается, что жилье всех форматов представлено на рынке аренды неравномерно. Так на комнаты в объем объеме сдаваемого жилья приходится только 9,1% предложения. Самая большая доля экспозиции- 36,5% - у двушек, за ними 1-комнатные с 30,1%, далее многокомнатные с 24,3%.