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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Проголосовать на выборах по месту проживания или онлайн пожелали 9,98 млн человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Избиратели подали около 9,982 млн заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании по месту нахождения на президентских выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На "Мобильный избиратель" подано 5 195 348 заявлений и 4 786 582 - на ДЭГ. Таким образом, 9 981 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а тем или иным способом", - сказала она.

Прием этих заявлений начался с полуночи 29 января и завершился 11 марта.

Подавать заявления на ДЭГ нужно было в 28 регионах, где его решили организовать, но не в Москве.

ДЭГ Центризбирком Элла Памфилова
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