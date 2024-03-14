Роскомнадзор напомнил о запрете предвыборной агитации в СМИ 15-17 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор напомнил журналистам об административной ответственности за размещение предвыборной агитации в дни проведения президентских выборов в России 15-17 марта.

"Обращаем внимание СМИ на запрет проведения 15-17 марта предвыборной агитации. К предвыборной агитации, в том числе, относятся: призывы голосовать за либо против кандидата (кандидатов); описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с профессиональной деятельностью или исполнением служебных обязанностей", - сказано в пресс-релизе.

Предвыборная агитация прекращается 15 марта в 00:00 по местному времени.