Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента
Церемония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Процедура разделения двух ключей шифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента состоялась в Центризбиркоме России, передал корреспондент "Интерфакса".

В ходе мероприятия два ключа шифрования, которые соответствуют двум часовым поясам (по времени Москвы и остальных регионов, а также по времени в Калининграде), для онлайн-голосования были разделены на семь частей и переданы: пяти парламентским партиям, территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ; Центризбиркому России.

Ключи будут храниться в сейф-пакетах в стеклянном шкафу в Центризбиркоме России; он будет находиться под постоянным видеонаблюдением.

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в ходе процедуры разделения ключей шифрования отметил, что система онлайн-голосования в период президентских выборов готова к масштабным атакам, в том числе, со стороны украинских хакеров.

"Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян, поэтому мы сегодня готовы", - отметил Осеевский.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в министерстве ожидают масштабных хакерских атак на инфраструктуру избирательной системы РФ в ходе выборов президента, в том числе на дистанционное электронное голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что количество поданных заявлений на участие в ДЭГ является неожиданным, и поблагодарила коллег за проведенную над системой онлайн-голосования работу.

ЦИК РФ Элла Памфилова Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

Энергоснабжение частично нарушено в брянском селе после обстрела ВСУ

Суд арестовал имущество троих экс-руководителей ВПБ на 37 млрд рублей у каждого

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления
Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о новой попытке диверсантов зайти в Теткино

Военная операция на Украине

В Белгороде при обстреле пострадали шесть человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });