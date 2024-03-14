В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента

Церемония разделения ключей для расшифровки дистанционного электронного голосования в ЦИК РФ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Процедура разделения двух ключей шифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента состоялась в Центризбиркоме России, передал корреспондент "Интерфакса".

В ходе мероприятия два ключа шифрования, которые соответствуют двум часовым поясам (по времени Москвы и остальных регионов, а также по времени в Калининграде), для онлайн-голосования были разделены на семь частей и переданы: пяти парламентским партиям, территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ; Центризбиркому России.

Ключи будут храниться в сейф-пакетах в стеклянном шкафу в Центризбиркоме России; он будет находиться под постоянным видеонаблюдением.

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в ходе процедуры разделения ключей шифрования отметил, что система онлайн-голосования в период президентских выборов готова к масштабным атакам, в том числе, со стороны украинских хакеров.

"Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян, поэтому мы сегодня готовы", - отметил Осеевский.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в министерстве ожидают масштабных хакерских атак на инфраструктуру избирательной системы РФ в ходе выборов президента, в том числе на дистанционное электронное голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что количество поданных заявлений на участие в ДЭГ является неожиданным, и поблагодарила коллег за проведенную над системой онлайн-голосования работу.