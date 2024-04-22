Минтранс оценил нацпроект "Транспорт" до 2030 года в 10 трлн рублей

Ведомство ожидает его утверждения в III квартале

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ оценивает финансирование нацпроекта по развитию транспортной инфраструктуры в РФ до 2030 года свыше 10 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Совета Федерации.

"Более 10 трлн (рублей - ИФ) до 2030 года", - сказал он, отвечая на вопрос.

По словам Иванова, большая часть финансирования - 60% - это железнодорожные проекты.

В настоящий момент в проект нацпроекта включено строительство высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга. "Мы по мере разработки Москва - Санкт-Петербург планируем туда (в нацпроект - ИФ) включать уже иные направления", - пояснил замминистра.

Отвечая на вопрос о сроках утверждения финальной версии документа, Иванов сообщил, что – "по графику разработки это должен быть III квартал этого года".

Он также отметил, что документ будет еще корректироваться.

"То, что сейчас разработано, это только проект, проект будет сейчас еще уточняться и по финансовым рамкам, и по показателям еще вместе с Минфином, с Минэкономразвития, с ведомствами, со всеми министерствами, ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти – ИФ)", - отметил он.