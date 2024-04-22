Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Минтранс оценил нацпроект "Транспорт" до 2030 года в 10 трлн рублей

Ведомство ожидает его утверждения в III квартале

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ оценивает финансирование нацпроекта по развитию транспортной инфраструктуры в РФ до 2030 года свыше 10 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Совета Федерации.

"Более 10 трлн (рублей - ИФ) до 2030 года", - сказал он, отвечая на вопрос.

В миреДля ВСМ Москва-Петербург потребуется 44 высокоскоростных поездаЧитать подробнее

По словам Иванова, большая часть финансирования - 60% - это железнодорожные проекты.

В настоящий момент в проект нацпроекта включено строительство высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга. "Мы по мере разработки Москва - Санкт-Петербург планируем туда (в нацпроект - ИФ) включать уже иные направления", - пояснил замминистра.

Отвечая на вопрос о сроках утверждения финальной версии документа, Иванов сообщил, что – "по графику разработки это должен быть III квартал этого года".

Он также отметил, что документ будет еще корректироваться.

"То, что сейчас разработано, это только проект, проект будет сейчас еще уточняться и по финансовым рамкам, и по показателям еще вместе с Минфином, с Минэкономразвития, с ведомствами, со всеми министерствами, ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти – ИФ)", - отметил он.

Минтранс Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

Tesla снизила цены на электромобили в нескольких странах

"Газпром" перед паводком остановил более 20 скважин в Оренбуржье

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });