В Белгороде при третьем за день обстреле пострадали двое

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях третьего обстрела Белгорода в четверг, есть пострадавшие.

"В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, - написал он в Telegram. - По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших - у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго - множественные осколочные ранения (ног - ИФ)".

Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

По данным губернатора, в Белгороде в результате прилета имеются повреждения на территории коммерческого предприятия: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.

"В Белгородском районе, предварительно, разрушений и пострадавших нет", - отметил Гладков.

Об очередном за сутки сигнале ракетной опасности он сообщал в 16:33. Об отбое он сообщил в 17:52.

После первых двух обстрелах Белгорода Гладков сообщил о двух жертвах и о пострадавших.