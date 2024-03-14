Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

В Белгороде при третьем за день обстреле пострадали двое

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях третьего обстрела Белгорода в четверг, есть пострадавшие.

"В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, - написал он в Telegram. - По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших - у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго - множественные осколочные ранения (ног - ИФ)".

Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

По данным губернатора, в Белгороде в результате прилета имеются повреждения на территории коммерческого предприятия: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.

"В Белгородском районе, предварительно, разрушений и пострадавших нет", - отметил Гладков.

Об очередном за сутки сигнале ракетной опасности он сообщал в 16:33. Об отбое он сообщил в 17:52.

После первых двух обстрелах Белгорода Гладков сообщил о двух жертвах и о пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

Энергоснабжение частично нарушено в брянском селе после обстрела ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });