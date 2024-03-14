Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Десять многоэтажек и 25 частных домов повреждены при атаках на Белгород

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях, полученных жилыми домами в результате воздушных атак на город.

"На этот момент заактированы повреждения различной степени в 10 многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и 7 хозсубъектах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что город условно разделен на 10 секторов, за которыми закреплены подрядные организации. В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы оперативно закрыть окна в домах.

В четверг Белгород, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие.

Белгород Валентин Демидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

Энергоснабжение частично нарушено в брянском селе после обстрела ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });