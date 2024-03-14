Десять многоэтажек и 25 частных домов повреждены при атаках на Белгород

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях, полученных жилыми домами в результате воздушных атак на город.

"На этот момент заактированы повреждения различной степени в 10 многоэтажках (72 квартиры), 25 частных домах и 7 хозсубъектах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что город условно разделен на 10 секторов, за которыми закреплены подрядные организации. В случае ЧС в течение 5-20 минут строители выезжают, чтобы оперативно закрыть окна в домах.

В четверг Белгород, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие.