В Белгороде из-за обстрелов закрыли торговые центры

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде после двух обстрелов до конца дня закроют торговые центры, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки", - написал он, отметив, что от горожан ранее уже поступали просьбы об этом.

Ранее Гладков сообщил, что в результате двух обстрелов в городе погибли два человека, ехавшие по улицам на машинах. Также есть пострадавшие.

С 13 по 15 марта в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах Белгородской области, а также городе Белгороде в школах и колледжах объявлены дни самоподготовки для школьников.