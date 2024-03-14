Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, атака была пресечена около 9:30.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью было нейтрализовано 11 украинских дронов.