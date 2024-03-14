Два ребенка и взрослый пострадали при обстреле села под Белгородом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о пострадавших в результате одного из обстрелов Белгородского района.

"Уточненная информация на данный момент о последствиях обстрелов на территории Белгородского района. В селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них - дети. 9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Оба ребенка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего мальчика и его 9-месячной сестры как средней степени тяжести. В пятницу, по информации губернатора, к ним прибудут травматолог и реаниматолог из федерального центра.

Ранее Гладков сообщал о трех детях, пострадавших в Белгородском районе.

Еще один пострадавший - мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой - обратился за помощью самостоятельно. После оказания медпомощи его отправили домой на амбулаторное лечение.

В четверг Белгород, Белгородский район, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие.