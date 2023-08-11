В РСТ назвали единичными случаи мошенничества в сфере детского отдыха

Эксперты дали советы родителям, как проверять фирмы, предлагающие вывезти детей на отдых

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Случаи мошенничества в сфере детского отдыха и туризма единичны, это не массовое явление, заявили представители Российского союза туриндустрии, но посоветовали родителям все же проверять предлагающие такой отдых компании по двум реестрам - организации отдыха и оздоровления детей в регионах и единому федеральному реестру туроператоров.

Об этом на пресс-конференции, посвященной ситуации с детским лагерем "Колибри" в Турции, сообщил, в частности, глава Правового комитета РСТ Георгий Мохов.

"Это разовые, единичные случаи. У нас нет ситуации с повальным мошенничеством и криминалом в этой сфере. Тех, кто умышленно пытается похитить денежные средства, можно пересчитать по пальцам. Возбуждены уголовные дела и за сезон, я думаю, не больше десятка наберется. Но, тем не менее, есть такие случаи, как правило в онлайне. То есть это поддельные сайты фишинговые, которые отправляют на ссылки платежные, по которым потом нельзя определить, куда ушли деньги. И это связано даже не конкретно с детским туризмом. Они просто работают на высоком сезоне в туризме, делают сайты, похожие на популярные ресурсы, с похожими брендами", - сказал он.

По словам юриста, по такому сайту нужно пройти глубже первой страницы, посмотреть, какие указаны контактные данные.

"Часто их нет вообще, но посетителям предлагают: направьте нам заявку, и мы пришлем вам цену с невероятной скидкой, сегодня продается последнее место в смене. На это как раз клюют родители - что им нужно принять решение быстро. Но торопиться не надо. В контактных данных должны быть сведения о юрлице, туроператоре, адрес физический. Я разбирал дело, где в адресе была указана улица, не существующая в Москве. Потом, когда происходит платеж, должно быть четко видно, за что и кому вы платите. Это должно быть юрлицо, и фискальные документы у вас должны остаться на руках - онлайн чек или банковская выписка о том, что прошел платеж. В случае с мошенниками деньги идут через платежные ссылки и не видно, куда они уходят", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что большая часть случаев, связанных с криминалом, происходит в онлайн сфере.

Вице-президент РСТ Ольга Санаева посоветовала при выборе лагеря для ребенка в России пользоваться реестрами организаторов детского отдыха и оздоровления, которые есть в каждом регионе, а за рубежом - единым федеральным реестром туроператоров.

"Два реестра. Первое - это реестр организаций отдыха и оздоровления детей, которые существуют в каждом регионе. Там очень много полезной информации, она систематизированы и выложена в одном формате. Там можно выбрать лагерь, так как там перечислены все лагеря, допущенные Роспотребнадзором к организации отдыха детей, и есть вся информация об этих лагерях. По международным лагерям реестра нет, но есть реестр туроператоров, которые вывозят организованные группы за рубеж. Он находится на сайте Минэкономразвития и там можно увидеть, это туроператор по внутреннему или международному туризму", - подчеркнула эксперт.

Руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму Елена Перескокова добавила, что родителей должны настораживать заниженные цены на путевки.

"Если брать лагерь "Колибри" - его цена сравнима со стоимостью путевки в Краснодарском крае, где путевки в среднем стоят 60-85 тысяч. Меньше 100 тысяч не может стоить путевка в зарубежный лагерь на 14 дней с учетом высокой стоимости авиабилетов. Причем если в Турцию еще можно найти бюджетный перелет, то в Китай, ОАЭ невозможно", - сказала она.

Мохов подчеркнул, что обычно родители, выбирая лагерь для ребенка, смотрят на соотношение цены, качества и красивые картинки.

"Невозможно требовать от всех родителей правовой грамотности, поэтому должны включаться механизмы государственного контроля и мониторинга. К сожалению, у нас сфера выезда детей за рубеж не урегулирована. Необходимо разрабатывать межгосударственные соглашения, которые бы позволили мониторить и отслеживать ситуацию с выездом организованных детских групп за рубеж", - подытожил он.

В Кемере в начале августа больше 70 детей из России и вожатых лагеря "Колибри" выселили из отеля, который не получил деньги за их пребывание. Ночь они провели на улице, а затем их заселили в другой отель. 5 и 6 августа дети досрочно вернулись в Россию, части родителей пришлось покупать обратные билеты за свой счет.

По данным Ассоциации туроператоров России, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тысяч.