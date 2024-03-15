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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Все нападавшие на избирательные участки задержаны после заливки урн для голосования жидкостями, Следственный комитет (СК) возбуждает уголовные дела, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Все задержаны, и, кто ещё посмеет, будут задержаны. Следственный комитет возбуждает соответствующие дела", - сказала Памфилова на заседании в пятницу.

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По ее словам, те, кого уже задержали после заливки урн жидкостями, "признаются, что делали это за деньги". Также глава ЦИК отметила, что испортившие бюллетени не знали об ответственности. Она подчеркнула, что подобные инциденты - это "элементы терроризма, это не обычное простое хулиганство".

Ранее сообщалось, что на пяти избирательных участках РФ по выборам президента - в Москве, Воронежской и Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии - зафиксированы инциденты с зеленкой, пролитой на урны для голосования.

ЦИК РФ Следственный комитет Элла Памфилова
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