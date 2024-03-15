В Петербурге в вывеску одной из участковых комиссий бросили коктейль Молотова

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московском районе Санкт-Петербурга в вывеску одной из участковых комиссий девушка бросила коктейль Молотова, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

"Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе 358, где расположено два избирательных участка - 1395 и 1396, это Московский район Санкт-Петербурга, девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий", - сказал Мейксин в рамках ВКС с членами ЦИК.

По его словам, "достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет, ведется проверка полицией".

Мейксин отметил, что в Петербурге голосование проходит "достаточно корректно, при большой явке избирателей, за исключением одного инцидента".

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.