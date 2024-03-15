Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Петербурге в вывеску одной из участковых комиссий бросили коктейль Молотова

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московском районе Санкт-Петербурга в вывеску одной из участковых комиссий девушка бросила коктейль Молотова, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

"Около 15 часов дня на улице Варшавской, дом 40, в школе 358, где расположено два избирательных участка - 1395 и 1396, это Московский район Санкт-Петербурга, девушка около 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий", - сказал Мейксин в рамках ВКС с членами ЦИК.

По его словам, "достаточно быстро сотрудники полиции, МЧС ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет, ведется проверка полицией".

Мейксин отметил, что в Петербурге голосование проходит "достаточно корректно, при большой явке избирателей, за исключением одного инцидента".

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

В Белгородской области сбили еще пять снарядов РСЗО "Вампир"

Военная операция на Украине

В Белгородской области за два дня ранения получил 31 человек

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Глава ЦИК РФ сообщила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Правительство представит отчет в Госдуме 3 апреля

Прокуратура Москвы повторно напомнила об ответственности за нарушения на выборах

Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде

Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде

В Москве возбудили уголовное дело о заливании краски в урну с бюллетенями

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Брянске в преддверии выборов президента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });