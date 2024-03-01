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Новые правила оформления этикеток на вино вступают в РФ в силу с 1 марта 2024 г

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Новые правила оформления этикеток на вино вступают в силу в РФ с 1 марта 2024 года. Это предусмотрено изменениями в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", которые были приняты в середине 2023 года.

В целом изменения в закон вступили в силу с 1 сентября 2023 года, норма об оформлении этикеток начинает действовать с 1 марта 2024 года.

Согласно ей, с 1 марта виноделы обязаны указывать на этикетке и контрэтикетке (этикетка небольших размеров с обратной стороны бутылки) информацию о производителе. Размер шрифта (кегль) для такого указания должен быть не менее 8 пунктов.

При этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается шрифтом размером не менее 12 пунктов.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в начале мая 2023 года.

Как сообщалось, закон также уточняет определение ординарных и крепленых вин. Кроме того, он устанавливает возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для определения места нахождения виноградного насаждения. За Минсельхозом закреплена возможность проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже 1 раза в два года.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году винодельческая отрасль произвела 29,99 млн декалитров (дал) тихих вин, что на 8,3% меньше, чем в 2022 году. Этот показатель практически соответствует уровню 2021 года - 29,89 млн дал. Производство игристых вин в прошлом году снизилось на 12,7%, до 14,1 млн дал, но оказалось выше показателя 2021 года (12,9 млн дал).

Минсельхоз
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