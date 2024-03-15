Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах президента

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером проголосовал на выборах главы государства, которые проходят в России 15-17 марта.

Путин отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево.

Онлайн-режим голосования Путин стал использовать с 2021 года, тогда он воспользовался дистанционной формой на выборах депутатов Госдумы. Таким же образом он голосовал на выборах муниципальных депутатов и в сентябре прошлого года на выборах мэра Москвы.