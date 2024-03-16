Cилы ПВО за ночь нейтрализовали ракету "Точка-У" и восемь беспилотников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшую ночь нейтрализовали ракету "Точка-У", реактивный снаряд Vampire, три беспилотника над Белгородской областью и пять дронов над Курской областью, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.