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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Cилы ПВО за ночь нейтрализовали ракету "Точка-У" и восемь беспилотников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшую ночь нейтрализовали ракету "Точка-У", реактивный снаряд Vampire, три беспилотника над Белгородской областью и пять дронов над Курской областью, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Белгородская область Курская область ПВО Минобороны
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