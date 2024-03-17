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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Курский поселок Тёткино частично обесточен в результате украинского обстрела

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Глушковского района.

"Поселок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Старовойт отметил, что в результате обстрела также было повреждено пять домов.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
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