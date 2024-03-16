Торговые центры и школы Белгорода и приграничья не будут работать несколько дней

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров и образовательных учреждений в ближайшие дни из-за сложной оперативной обстановки.

"Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник - выходные", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков уточнил, что занятий в школе не будет в том числе и в дистанционном формате.

"Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", - подчеркнул губернатор.

Также он отметил условия работы детсадов.

"По работе дежурных групп в детских садах (...) Сейчас будет проведена работа - опросим всех родителей, которые приводят детей в дежурные группы детских садов. Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях", - сказал Гладков.

Он отметил сложность оперативной обстановки в областном центре и прилегающем районе.

"Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе, - сообщил глава региона. - Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный".