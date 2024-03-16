Российские военные пресекли попытку прорыва диверсантов в Белгородскую область

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытки проникновения на территорию РФ диверсионных групп ВСУ со стороны Сумской области, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

"Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника".

"В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке.