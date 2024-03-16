ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского села Колотиловка

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ окраины села Колотиловка Краснояружского района.

"Никто не пострадал. Есть повреждение на линии электропередачи. Временно без света остаются абоненты села", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Кроме того, как сообщил Гладков, под обстрел ВСУ попал город Грайворон. "Пострадавших нет. В результате попадания снарядов произошло возгорание кровель и перекрытий в двух частных жилых домовладениях. Очаги возгорания оперативно потушены пожарными расчетами", - написал он.