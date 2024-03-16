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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Более 6 млн человек проголосовали на выборах президента онлайн

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на федеральной и московской платформах воспользовались 6 млн 300 тысяч человек на выборах президента РФ, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на конференции в Центризбиркоме в субботу.

По его словам, "завтра, наверное, их в итоге будет более 7 млн".

Согласно слайдам, сопровождавшим его выступление, в прошлом году на выборах при помощи ДЭГ проголосовали 3,79 млн граждан.

Он напомнил, что ДЭГ на выборах президента РФ в 2024 году проводится в 27 регионах, где проживают 47 млн человек.

ЦИК РФ
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